Paris Rooftop Days 2025

Paris Rooftop Days 2025 samedi 27 septembre 2025.

Organisé par la CSFE (Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité) et co-piloté par l’ADIVET (Association de la végétalisation de l’îlot bâti et des infrastructures urbaines), l’événement s’inscrit dans la continuité de l’édition 2023.

Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, le festival sera ouvert au grand public. Treize rooftops accueilleront une programmation variée favorisant le mouvement, le bien-être et la reconnexion à l’environnement.

Parmi les activités proposées :

Un cours de fitness avec l’influenceuse Lucile Woodward , en admirant le point de vue sur la Seine, sur le rooftop végétalisé de La Seine Musicale, le 28 septembre.

, en admirant le point de vue sur la Seine, sur le rooftop végétalisé de La Seine Musicale, le 28 septembre. Des ateliers de self-défense mixtes , sur les toits de Jo&Joe (le 27 septembre) et de Laho (le 28 septembre), pour apprendre à se défendre dans une ambiance conviviale avec une vue imprenable sur Paris.

, sur les toits de Jo&Joe (le 27 septembre) et de Laho (le 28 septembre), pour apprendre à se défendre dans une ambiance conviviale avec une vue imprenable sur Paris. Un atelier de création de papier ensemencé , pour transformer du papier en petites cartes à planter, entre créativité et nature, sur les toits de ParisTech, le 27 septembre.

, pour transformer du papier en petites cartes à planter, entre créativité et nature, sur les toits de ParisTech, le 27 septembre. Une initiation à la capoeira , mêlant danse, musique et art martial, dans une ambiance festive, sur les rooftops des Mama Shelter (East et West), les 27 et 28 septembre.

, mêlant danse, musique et art martial, dans une ambiance festive, sur les rooftops des Mama Shelter (East et West), les 27 et 28 septembre. Des cours de Pilate en plein air , pour renforcer le corps en douceur et en profondeur, tout en profitant d’un cadre apaisant en hauteur au Molitor, le 28 septembre et à Jo&Joe, le 27 septembre

, pour renforcer le corps en douceur et en profondeur, tout en profitant d’un cadre apaisant en hauteur au Molitor, le 28 septembre et à Jo&Joe, le 27 septembre Des conférence sur les toits de Paris, pour découvrir ce qui rend les toits de Paris si singuliers, le 27 septembre à l’îlot Saint Germain.

D’autres animations et ateliers sont prévus, pour en savoir plus sur le programme complet, les horaires et la billetterie rendez-vous sur notre site internet.

Le festival des toitures-terrasses de Paris revient du 26 au 28 septembre 2025 pour sa deuxième édition, placée sous le thème « Bouger, s’aérer ». Trois jours pour découvrir la capitale autrement, profiter d’espaces de sport, de bien-être, de culture et de nature en plein ciel, et vivre une expérience unique accessible à tous. La billetterie est désormais ouverte et permet dès aujourd’hui de réserver sa place pour accéder aux toitures mais également au activités.

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

Tout public.

