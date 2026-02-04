Paris Run For All 2026

Paris Run For All, l’événement solidaire et inclusif du Schneider Electric Marathon de Paris revient en 2026 ! Pour le moment, l’inscription est disponible en option sur votre dossard pour le Schneider Electric Marathon de Paris 2026.

Événement sportif majeur à l’échelle internationale, le Marathon de Paris Schneider Electric a pour ambition de rendre le sport accessible, inclusif et ouvert à tous. Rassembler, unir et faire du sport une place centrale dans la vie de chacun : tel est l’objectif ultime de Paris Run For All.

Paris Run for All c’est…

Un parcours de 5 km au cœur de Paris, ouvert à tous, pour découvrir la course à pied ou simplement s’échauffer avant le départ du Schneider Electric Marathon de Paris le 11 avril 2026, avec à la fin, un petit-déjeuner gratuit à l’arrivée.

L’intégralité des fonds récoltés grâce aux inscriptions sera reversée à NIGHTLINE , une association à but non lucratif qui œuvre pour la santé mentale des jeunes et des étudiants en leur proposant soutien, conseils et actions de sensibilisation. Sa mission est de mettre à disposition des jeunes des ressources accessibles, conçues par et pour eux, avec l’appui de professionnels.

Un événement solidaire où coureurs valides et handicapés de tous âges se réunissent pour partager un moment sportif et soutenir le développement de Nightline. Grâce aux fonds, récoltés, Nightline sensibilisera de nombreux jeunes et étudiants via des initiatives locales sur les campus universitaires et lors d’événements, notamment grâce à sa fresque murale sur la santé mentale et à sa ligne d’écoute téléphonique.

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour cet événement sportif inclusif le 11 avril !

Evénement festif, solidaire et inclusif, Paris Run For All est une course idéale pour tout sportif débutant, amateur ou aguerri, qui souhaite se faire plaisir.

Le 11 avril 2026, chaussez vos baskets pour découvrir ce parcours de 5km au cœur de Paris pour une session de sport à votre allure !

Le samedi 11 avril 2026

de 09h00 à 14h00

payant

Tous les fonds récoltés seront reversés à la l’association Nightline

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

