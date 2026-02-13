Paris-Saclay SUMMIT 2026 : Choose Science, CentraleSupélec, Gif-sur-Yvette

Paris-Saclay SUMMIT 2026 : Choose Science 18 et 19 février CentraleSupélec Essonne

Découvrir les dernières prouesses scientifiques, rencontrer celles et ceux qui repoussent les frontières de la connaissance, débattre des perspectives vertigineuses ouvertes par l’innovation, mais aussi comprendre comment soutenir la recherche pour que ses avancées bénéficient réellement au plus grand nombre : voilà la promesse fondatrice du Paris-Saclay Summit.

Au cœur de l’un des clusters scientifiques les plus effervescents au monde, toutes les disciplines sont convoquées. De l’intelligence artificielle à la santé, de l’urgence environnementale aux mystères de l’Univers, la recherche fondamentale y croise les innovations industrielles les plus concrètes. En seulement trois ans, cet événement gratuit et ouvert à tous s’est imposé comme le point de ralliement incontournable de tous les passionnés : chercheurs, décideurs économiques et politiques, étudiants et citoyens curieux s’y retrouvent, unis par la même soif de comprendre, et de débattre.

En 2026, le sommet prend une dimension stratégique nouvelle. À l’heure où les discours anti-science tentent de fragiliser la raison, il est urgent d’enrichir le débat autour du programme Horizon Europe 2028-2034. L’enjeu est capital : définir les moyens et les ambitions des 27 États-membres pour réaffirmer la position de l’Europe sur le grand échiquier géopolitique mondial.

Depuis sa création, l’événement s’attache à mettre en lumière les femmes qui ont fait le choix des carrières scientifiques, transformant leurs parcours en modèles pour inspirer les jeunes générations.

Car la connaissance ne connaît pas de frontière. La mettre à la portée du plus grand nombre, imaginer de nouvelles coopérations entre le monde académique, la recherche publique et le secteur privé, et penser ensemble les innovations de demain : c’est toute l’ambition du Paris-Saclay Summit.

Cet événement se déroulera le 18 et 19 février à CentraleSupélec.

CentraleSupélec 3 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

