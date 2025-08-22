Paris Saint-Germain – Le calendrier 2025-2026 des matchs à domicile Stade du Parc des Princes PARIS

Paris Saint-Germain – Le calendrier 2025-2026 des matchs à domicile Stade du Parc des Princes PARIS vendredi 22 août 2025.

Dates et horaires des matchs à domicile du Paris Saint-Germain

* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.

La Supercoupe de l’UEFA Tottenham – PSG diffusée au Parc des Princes Mercredi 13 août, à 21h, le Paris Saint-Germain (vainqueur de la Ligue des Champions) affronte l’équipe anglaise de Tottenham (vainqueur de la Ligue Europa) dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA. La rencontre sera diffusée sur un écran géant au Parc des Princes, dans le cadre de ses « Night Sessions ». Il reste encore des places, à réserver ici. Tarif adulte : 30 €. Tarif enfant : 20 €.

Ligue 1

22 août – 20h45 : Angers SCO

Angers SCO 14 septembre : RC Lens

RC Lens 28 septembre : AJ Auxerre

AJ Auxerre 19 octobre : Strasbourg

Strasbourg 2 novembre : OGC Nice

OGC Nice 23 novembre : Le Havre

Le Havre 7 décembre : Stade Rennais

Stade Rennais 4 janvier : Paris FC

Paris FC 18 janvier : Lille

Lille 8 février : Olympique de Marseille

Olympique de Marseille 22 février : FC Metz

FC Metz 8 mars : AS Monaco

AS Monaco 15 mars : FC Nantes

FC Nantes 5 avril : Toulouse

Toulouse 19 avril : Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais 3 mai : Lorient

Lorient 9 mai : Stade Brestois.

Section féminine

Comme la saison dernière, les joueuses du PSG jouent leurs matchs à domicile au Campus PSG, à Poissy (Yvelines). Mais certaines grosses affiches du championnat sont susceptibles d’être délocalisées au Parc des Princes (16e). Cliquez sur le lien ci-dessous pour rester informé.

Après une saison 2024-2025 historique, marquée par une victoire exceptionnelle en Ligue des Champions (la première du club) et un quadruplé inédit, le PSG aborde l’exercice 2025-2026 avec autant d’ambition. Envie d’aller supporter les Rouges et Bleus au Parc ? Voici les dates de leurs prochaines rencontres.

Du vendredi 22 août 2025 au samedi 09 mai 2026 :

