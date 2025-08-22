Paris Saint-Germain – Le calendrier 2025-2026 des matchs à domicile Stade du Parc des Princes PARIS
Dates et horaires des matchs à domicile du Paris Saint-Germain
* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.
La Supercoupe de l’UEFA Tottenham – PSG diffusée au Parc des Princes
Mercredi 13 août, à 21h, le Paris Saint-Germain (vainqueur de la Ligue des Champions) affronte l’équipe anglaise de Tottenham (vainqueur de la Ligue Europa) dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA. La rencontre sera diffusée sur un écran géant au Parc des Princes, dans le cadre de ses « Night Sessions ».
Il reste encore des places, à réserver ici. Tarif adulte : 30 €. Tarif enfant : 20 €.
Ligue 1
- 22 août – 20h45 : Angers SCO
- 14 septembre : RC Lens
- 28 septembre : AJ Auxerre
- 19 octobre : Strasbourg
- 2 novembre : OGC Nice
- 23 novembre : Le Havre
- 7 décembre : Stade Rennais
- 4 janvier : Paris FC
- 18 janvier : Lille
- 8 février : Olympique de Marseille
- 22 février : FC Metz
- 8 mars : AS Monaco
- 15 mars : FC Nantes
- 5 avril : Toulouse
- 19 avril : Olympique Lyonnais
- 3 mai : Lorient
- 9 mai : Stade Brestois.
Tous les matchs du Paris Saint-Germain
Section féminine
Comme la saison dernière, les joueuses du PSG jouent leurs matchs à domicile au Campus PSG, à Poissy (Yvelines). Mais certaines grosses affiches du championnat sont susceptibles d’être délocalisées au Parc des Princes (16e). Cliquez sur le lien ci-dessous pour rester informé.
Le calendrier complet de la section féminine du PSG
Après une saison 2024-2025 historique, marquée par une victoire exceptionnelle en Ligue des Champions (la première du club) et un quadruplé inédit, le PSG aborde l’exercice 2025-2026 avec autant d’ambition. Envie d’aller supporter les Rouges et Bleus au Parc ? Voici les dates de leurs prochaines rencontres.
Du vendredi 22 août 2025 au samedi 09 mai 2026 :
