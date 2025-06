Moustiques dans la ville Paris Santé – BOUCRY Paris 2 juillet 2025

L’été arrive et, avec lui, les moustiques et moustiques tigres ! Venez rencontrer une entomologiste médicale et observer ces insectes à la loupe. Elle vous fera découvrir des gestes simples pour limiter leur prolifération en ville ou dans votre jardin en participant à un jeu de piste ludo-éducatif.

Le mercredi 02 juillet 2025

de 15h00 à 16h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-02T18:00:00+02:00

2025-07-02T16:00:00+02:00_2025-07-02T17:15:00+02:00

fin : 2025-07-02T19:15:00+02:00

Paris Santé – BOUCRY 4, rue Boucry 75012 Paris

Venez découvrir comment vous en protéger tout en préservant votre santé et celle de l’environnement !