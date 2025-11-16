Paris Sausage Walk 2025 : la grande marche des teckels Quais de Seine Paris

Paris Sausage Walk 2025 : la grande marche des teckels Quais de Seine Paris dimanche 16 novembre 2025.

Pour les nouveaux qui n’auraient pas participer aux précédentes éditions, voila toutes les infos utiles :

• Rendez-vous sur l’esplanade David Ben Gourion (Paris 7),

en face du Musée du quai Branly, côté sortie RER C

• La marche se déroule de 11h à 13h sur les quais de Seine

• Direction port de Solférino en face du musée d’Orsay et

retour au point de départ (1,9km aller/3,8km Aller-retour)

• Pas d’inscription nécessaire, mais signalez votre

intention de participer via ce questionnaire (1 par foyer)

• De jolis goodies au total profit de l’Association des

Teckels Sans Doux Foyer seront disponibles dès 10h30 au point de départ. Pas de

stands, ni de démarches commerciales autorisées

• C’est une marche familiale, favorisant échanges et

partages, entre amoureux de teckels. Que du bonheur en perspective !

• Pensez bien à la mise à jour des vaccins de votre/vos

teckels

C’est le rendez-vous que les teckels et leurs maitres ne veulent pas rater. La Paris Sausage Walk est de retour pour la 6e année et elle aura lieu dimanche 16 novembre, sur le même parcours que l’année dernière ! Alors, prêt pour une belle balade sur les quais ?

Le dimanche 16 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Quais de Seine Quais de Seine 75007 Paris

https://www.instagram.com/parissausagewalk/