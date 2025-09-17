[Paris Seine] Lecture Nature : Le long de la rivière Maison Paris Nature Paris

[Paris Seine] Lecture Nature : Le long de la rivière Maison Paris Nature Paris mercredi 17 septembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Désinscription

[Lecture]



Chaque mois, la Maison Paris Nature propose des lectures d’histoires choisies dans la collection de la Bibliothèque nature. Ce mois-ci, les histoires mettront à l’honneur des histoires sur les rivières.

À destination des enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 15h30 à 16h15

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T18:30:00+02:00

fin : 2025-09-17T19:15:00+02:00

Date(s) : 2025-09-17T15:30:00+02:00_2025-09-17T16:15:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv