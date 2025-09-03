[Paris Seine] Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arborétum de Paris

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Suivi Temporel des Libellules (STELI) est un protocole de science participative sur 9 séances, d’avril à septembre. Par la capture/relâche d’adultes et la recherche de mues (exuvies), venez participer à cet inventaire des libellules et demoiselles (Odonates) de la mare de l’Arborétum de Paris. Prêt de filets sur place. Il n’est pas obligatoire de venir à toutes les séances.

Le mercredi 03 septembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

