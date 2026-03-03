Paris Sème : venez fêter le printemps à l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

Envie de rendre Paris encore plus vert et accueillant pour la biodiversité ? Rendez-vous samedi 11 avril de 14 h à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour célébrer l’arrivée du printemps. Un évènement convivial sur le jardinage participatif et la biodiversité.



Venez récupérer votre sachet de graines de plantes locales : un mélange de graines à semer spécialement concocté pour créer un environnement propice au développement de la faune sauvage en ville en lui fournissant nourriture et abris. En retour, la faune rend service au végétal par la pollinisation et la dispersion des graines : une interdépendance essentielle à la biodiversité !

En plus de la distribution de graines, de nombreuses animations vous attendent.

Au programme :

Distribution de sachets de graines de plantes régionales ;

Ateliers de rempotage ;

Actions de sensibilisation autour des enjeux de biodiversité et animations pédagogiques sur la biodiversité avec la Maison Paris Nature ;

Échange avec la Maison du Jardinage et du Compostage et leur dispositif de végétalisation participative et échange avec un maitre composteur ;

Découverte de l'observatoire de la biodiversité avec quizz et jeux.

Cet événement sera aussi l’occasion d’informer les Parisien·ne·s sur la formation et les débouchés des métiers (jardiniers, arboristes-grimpeurs…) avec l’École Du Breuil et le service des ressources humaines de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris.

Cet événement familial accueillera une animation musicale avec une fanfare.

Un printemps qui démarre en fanfare ; Crédits : Frédéric Combeau / Ville de Paris

Atelier de rempotage ; Crédits : Sonia Yassa | Ville de Paris

Distribution de graines de plantes locales favorables à la biodiversité ; Crédits : Frédéric Combeau / Ville de Paris

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Parvis de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris



