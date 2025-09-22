Paris sport dimanches annuel : faites du sport gratuitement dans tout Paris !

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.

Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

