Paris sport dimanches : badminton et tennis de table au gymnase Le Stadium Gymnase Le Stadium Paris dimanche 28 septembre 2025.

Venez suivre aux activités badminton et tennis de table tous les dimanches au stadium dans le 13e arrondissement. Les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris vous attendent !

Jour et horaires Dimanche : 09h à 12h Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles.



Capacité d’accueil : 50 personnes

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris.

Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry 75013 Paris