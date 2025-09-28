Paris sport dimanches : Boxe Fit adultes / Boxe enfant au Parc Martin Luther King
Paris sport dimanches : Boxe Fit adultes / Boxe enfant au Parc Martin Luther King dimanche 28 septembre 2025.
Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !
Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez
seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite
aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points
de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.
Venez suivre une activité de Boxe Fit et Boxes enfants tous les
dimanches au parc Martin Luther King (17e) : séance en extérieur.
- Boxe Fit : 25 adultes maximum
- Boxe enfant : 25 enfants maximum
Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.
Inscription
Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles.
Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.
Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :
dimanche
de 10h00 à 12h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-28T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T12:00:00+02:00;2025-10-05T10:00:00+02:00_2025-10-05T12:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T12:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T12:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T12:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T12:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T12:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T12:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T12:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T12:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T12:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T12:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T12:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T12:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T12:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T12:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T12:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T12:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T12:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T12:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T12:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T12:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T12:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T12:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T12:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T12:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T12:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T12:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T12:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00