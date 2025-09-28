Paris sport dimanches : Boxe Fit adultes / Boxe enfant au Parc Martin Luther King

Paris sport dimanches : Boxe Fit adultes / Boxe enfant au Parc Martin Luther King dimanche 28 septembre 2025.

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.

Venez suivre une activité de Boxe Fit et Boxes enfants tous les

dimanches au parc Martin Luther King (17e) : séance en extérieur.

Boxe Fit : 25 adultes maximum

Boxe enfant : 25 enfants maximum

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Inscription

Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T12:00:00+02:00;2025-10-05T10:00:00+02:00_2025-10-05T12:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T12:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T12:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T12:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T12:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T12:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T12:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T12:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T12:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T12:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T12:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T12:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T12:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T12:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T12:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T12:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T12:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T12:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T12:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T12:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T12:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T12:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T12:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T12:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T12:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T12:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T12:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T12:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00