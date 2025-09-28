Paris sport dimanches : Football et renforcement musculaire au TEP Angélique Duchemin (ex- Amandiers) TEP Angélique Duchemin (ex- Amandiers) Paris

Paris sport dimanches : Football et renforcement musculaire au TEP Angélique Duchemin (ex- Amandiers) TEP Angélique Duchemin (ex- Amandiers) Paris dimanche 28 septembre 2025.

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, le dimanche.

Venez suivre des activités multisports au TEP Angélique Duchemin (ex- Amandiers – 20ème), séance en intérieur

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Inscription Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles. Capacité d’accueil : 30 personnes



Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 13h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T13:00:00+02:00;2025-10-05T10:00:00+02:00_2025-10-05T13:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T13:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T13:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T13:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T13:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T13:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T13:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T13:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T13:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T13:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T13:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T13:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T13:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T13:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T13:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T13:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T13:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T13:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T13:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T13:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T13:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T13:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T13:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T13:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T13:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T13:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T13:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T13:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T13:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T13:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T13:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T13:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T13:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T13:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T13:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T13:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T13:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T13:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T13:00:00+02:00

TEP Angélique Duchemin (ex- Amandiers) 8 rue Delgrès 75020 Paris