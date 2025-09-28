Paris sport dimanches : Remise en forme au Parc Montsouris Parc Montsouris Paris

Paris sport dimanches : Remise en forme au Parc Montsouris Parc Montsouris Paris dimanche 28 septembre 2025.

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.

Venez suivre une activité de remise en forme tous les

dimanches au Parc Montsouris (14e) : séance en extérieur.

Inscriptions Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles. Capacité d’accueil : 25 personnes



Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T12:00:00+02:00;2025-10-05T10:00:00+02:00_2025-10-05T12:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T12:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T12:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T12:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T12:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T12:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T12:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T12:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T12:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T12:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T12:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T12:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T12:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T12:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T12:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T12:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T12:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T12:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T12:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T12:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T12:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T12:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T12:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T12:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T12:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T12:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T12:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T12:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00

Parc Montsouris 2 rue Gazan 75014 Paris