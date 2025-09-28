Paris sport dimanches : renforcement musculaire / course à pied au centre sportif Louis Lumière Centre sportif Louis Lumière Paris

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.

Venez suivre des cours de renforcement musculaire et de course à pied au centre sportif Louis Lumière (20e) : séance sur piste et salle A.

9h00-10h00 : renforcement musculaire e

10h00-12h00 : renforcement musculaire et course à pied.

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Inscription Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00

Centre sportif Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 Paris

Métro -> 3 : Porte de Bagnolet (Paris) (572m)

Bus -> : Marie de Miribel (Paris) (144m)

Vélib -> Vitruve – Davout (234.70m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo