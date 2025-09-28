Paris sport dimanches : tennis de table et de badminton aux Arènes de Lutèce Arènes de Lutèce Paris

Paris sport dimanches : tennis de table et de badminton aux Arènes de Lutèce Arènes de Lutèce Paris dimanche 28 septembre 2025.

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.

Venez suivre des Cours de Ping-Pong et de Badminton aux Arènes de Lutèce, 4 rue des Arènes – Paris 5ème

A savoir : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Capacité d'accueil : 20 personnes

Paris Sport Dimanches, c’est l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T12:00:00+02:00;2025-10-05T10:00:00+02:00_2025-10-05T12:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T12:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T12:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T12:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T12:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T12:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T12:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T12:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T12:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T12:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T12:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T12:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T12:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T12:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T12:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T12:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T12:00:00+02:00;2026-02-01T10:00:00+02:00_2026-02-01T12:00:00+02:00;2026-02-08T10:00:00+02:00_2026-02-08T12:00:00+02:00;2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T12:00:00+02:00;2026-02-22T10:00:00+02:00_2026-02-22T12:00:00+02:00;2026-03-01T10:00:00+02:00_2026-03-01T12:00:00+02:00;2026-03-08T10:00:00+02:00_2026-03-08T12:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T12:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T12:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T12:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T12:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T12:00:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T12:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T12:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00

Arènes de Lutèce 4 rue des Arènes 75005 Paris