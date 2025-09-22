Paris sport familles : Activites motrices / multisports au gymnase Chapelle International Gymnase Chapelle International Paris

Paris sport familles : Activites motrices / multisports au gymnase Chapelle International Gymnase Chapelle International Paris lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités motrices et de multisports au gymnase Chapelle International, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche: 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Chapelle International 47 rue des Cheminots 75018 Paris