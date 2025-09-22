Paris sport familles : baby parkour (motricité enfant) au Centr’Halles Park Suzanne Berlioux Centr’Halles Park Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter de 4 créneaux de baby parkour au Centr’Halles Park, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Dimanche : 9h00-9h45, 9h50-10h35, 10h40-11h25 et 11h30-12h15 Capacité d’accueil par créneau : 12 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Centr’Halles Park 4 place de la rotonde 75001 Paris