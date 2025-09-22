Paris sport familles : badminton en famille, option tennis de table Gymnase Saint-Merri PARIS

Paris sport familles : badminton en famille, option tennis de table Gymnase Saint-Merri PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque samedi et dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités badminton option tennis de table centre sportif Saint Merri, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Samedi : 09h00-10h00 Capacité d’accueil : 25 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Date(s) :

Gymnase Saint-Merri 16 rue du Renard 75004 PARIS