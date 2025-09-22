Paris sport familles : badminton et basket au centre sportif Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS

Paris sport familles : badminton et basket au centre sportif Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de badminton et basket au centre sportif Lenglen, tout au long de l’année. Ce créneau peut accueillir jusqu’à 30 enfants.

Horaire du créneau :

Samedi : 14h00-17h00 capacité d’accueil : 30 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Centre sportif Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand 75015 PARIS