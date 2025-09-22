Paris sport familles : éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles Gymnase de la Grange aux Belles PARIS

Paris sport familles : éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles Gymnase de la Grange aux Belles PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Dimanche: 10h00-12h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase de la Grange aux Belles 17 rue Boy-Zelenski 75010 PARIS