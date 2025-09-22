Paris sport familles : éveil gymnique et multisports au gymnase Valeyre Gymnase Paul Valeyre PARIS

Paris sport familles : éveil gymnique et multisports au gymnase Valeyre Gymnase Paul Valeyre PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique ainsi qu’un créneau multisports au gymnase Valeyre, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux : Samedi : 16h00-17h15

Capacité d’accueil : 30 personnes *Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Gymnase Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS