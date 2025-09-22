Paris sport familles : jeux d’éveil / motricité au centre sportif Charcot Centre sportif Charcot Paris

Paris sport familles : jeux d’éveil / motricité au centre sportif Charcot Centre sportif Charcot Paris lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités jeux d’éveil / motricité au centre sportif Charcot, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00 Capacité d’accueil: 50 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Charcot 69 rue Chevaleret 75013 Paris