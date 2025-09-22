Paris sport familles : motricité au gymnase Rosa Parks Gymnase Rosa Parks Paris

Paris sport familles : motricité au gymnase Rosa Parks Gymnase Rosa Parks Paris lundi 22 septembre 2025.

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités motricité au gymnase Rosa Parks, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Samedi : 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Gymnase Rosa Parks 2 Rue du Moulin des Lapins 75014 Paris