Paris sport familles : Motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de Motricité (enfants) et de renforcement (adultes) au centre sportif Charles Mildé, tout au long de l’année. Ce créneau peut accueillir jusqu’à 24 enfants.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Date(s) :

Gymnase Charles Mildé ex Saussure 38 rue Georges Picquart 75017 PARIS