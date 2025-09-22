Paris sport familles : motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Suchet Centre sportif Suchet PARIS

Paris sport familles : motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Suchet Centre sportif Suchet PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités de motricité pour les enfants et de renforcement pour les adultes au centre sportif Suchet, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

samedi : 14h15-15h45 Capacité d’accueil: 14 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Centre sportif Suchet 1 square Henry Bataille 75016 PARIS