Paris sport familles : motricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat Gymnase Alice Milliat Paris lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités motricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00 Capacité d’accueil : 100 personnes

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Date(s) :

Gymnase Alice Milliat 11 C rue d’Alésia 75014 Paris