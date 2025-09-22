Paris sport familles : profitez d’activités gratuites en famille le week-end.

Paris sport familles : profitez d’activités gratuites en famille le week-end. lundi 22 septembre 2025.

La Ville de Paris propose toute l’année une variété d’activités encadrées et gratuites pour les parents et leurs jeunes enfants, disponibles dans divers lieux tels que les parcs, les équipements sportifs, les piscines, les bibliothèques, les musées et l’espace public.

L’offre Paris Sport Familles est accessible sans réservation, sous réserve de disponibilité, le samedi ou le dimanche dans chaque arrondissement. L’inscription se fait sur place sans engagement sur la durée, exclusivement pour les familles parisiennes, et exige la présence d’au moins un parent.

Au programme : baby athlé, tennis de table, jeux de ballon, roller, skate, et bien plus encore …

Les activités sont encadrées par des éducateur·trice·s sportif·ve·s municipaux·ales et sont proposées toute l’année, hors jours et week-ends fériés.

Paris Sport Familles se jette à l’eau Les piscines parisiennes offrent diverses possibilités, notamment des activités pour bébés nageurs et des créneaux dédiés aux familles. Vous pouvez participer en payant le droit d’entrée dans les piscines.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Date(s) :