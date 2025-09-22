Paris sport familles : roller et skate à l’EGP18 et au gymnase des Fillettes Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) PARIS

Paris sport familles : roller et skate à l’EGP18 et au gymnase des Fillettes Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de roller et de skate à l’EGP18 et au gymnase des Fillettes, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) 54, boulevard Ney 75018 PARIS