Paris sport familles : tennis de table / motricité au gymnase Garancière Gymnase Garancière PARIS lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de tennis de table / motricité au gymnase Garancière, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Samedi : 10h00 à 12h00 Capacité d’accueil : 30 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Garancière 17 rue garancière 75006 PARIS