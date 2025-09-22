Paris sport proximité : Abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles) Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) PARIS

Paris sport proximité : Abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles) Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions d’abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles), 211 rue de Courcelles.

Jour et horaires

Lundi : 12h15-13h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Date(s) :

Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) 211 rue de Courcelles 75017 PARIS