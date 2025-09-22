Paris sport proximité : badminton à la Mairie du 7ème arrondissement Mairie du 7e arrondissement PARIS

Paris sport proximité : badminton à la Mairie du 7ème arrondissement Mairie du 7e arrondissement PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de badminton à la Mairie de 7ème arrondissement, 116 rue de Grenelle.

Jour et horaires : Mardi : 12h30-14h00 Capacité d’accueil : 5 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 PARIS