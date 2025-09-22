Paris sport proximité : badminton au gymnase Le Vau Gymnase Le Vau PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Le Vau Gymnase Le Vau PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Le Vau, 36 rue Le Vau.

Jour et horaires : Lundi : 11h30-13h30

Capacité d’accueil : 24 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Gymnase Le Vau 36 rue Le Vau 75020 PARIS