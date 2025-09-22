Paris sport proximité : badminton au gymnase Mösche Weinberg Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Mösche Weinberg Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Mösche Weinberg, 22 rue Jean Leclaire.

Jour et horaires : Jeudi : 12h00-13h30

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) 22 rue Jean Leclaire 75017 PARIS