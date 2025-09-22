Paris sport proximité : badminton au gymnase Tristant Tzara Gymnase Tristan Tzara PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Tristant Tzara Gymnase Tristan Tzara PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Tristant Tzara. 11 rue Tristan Tzara.

Jour et horaires : Lundi : 18h30-19h30

Capacité d’accueil : 24 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Tristan Tzara 11 rue Tristan Tzara 75018 PARIS