Paris sport proximité : badminton au gymnase Vignoles Gymnase des Vignoles PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Vignoles.

Jour et horaires : Samedi : 09h00-11h00 et 11h00-12h00 Capacité d’accueil: 40 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Gymnase des Vignoles 87 rue des Haies 75020 PARIS