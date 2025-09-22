Paris sport proximité : badminton et boxe au gymnase Macdonald Gymnase Mac Donald Paris

Paris sport proximité : badminton et boxe au gymnase Macdonald Gymnase Mac Donald Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi et jeudi pour participer à des sessions de badminton et boxe au gymnase Macdonald, 147 boulevard Macdonald.

Jour et horaires : Mardi : 12h00-13h30 (badminton), 18h00-20h00 (boxe) Mercredi : 18h00-20h00 (boxe) Jeudi : 12h00-13h15 (badminton)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Mac Donald 147, boulevard Mac Donald 75019 Paris