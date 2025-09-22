Paris sport proximité : badminton et pickel ball au centre sportif Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris

Paris sport proximité : badminton et pickel ball au centre sportif Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton et pickel ball au centre sportif Paul Meurice, 1 rue Paul Meurice.

Jour et horaires : Mardi : 12h00-13h30 Capacité d’accueil : 42 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Paul Meurice 1 rue Paul Meurice 75020 Paris