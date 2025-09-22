Paris sport proximité : basket ball au centre sportif Maryse Hilsz Centre sportif Maryse Hilsz PARIS

Paris sport proximité : basket ball au centre sportif Maryse Hilsz Centre sportif Maryse Hilsz PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de basket ball au centre sportif Maryse Hilsz, 34 rue Maryse Hilsz.

Jour et horaires : Samedi : 14h00-18h00 Capacité d’accueil : 30 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre sportif Maryse Hilsz 34 rue Maryse Hilsz 75020 PARIS