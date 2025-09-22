Paris sport proximité : BMX, Skate et Roller à l’EGP18 Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) Paris

Paris sport proximité : BMX, Skate et Roller à l’EGP18 Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de BMX, Skate et Roller à l’EGP18, Impasse des Fillettes.

Mardi : 17h00-19h00 (BMX : féminin enfants et adultes) Mercredi : 13h00-15h00 (BMX / skate / roller : enfants), 17h00-18h30 (BMX : enfants) Vendredi : 17h00-18h30 (BMX : enfants) Samedi : 13h00-14h30 (skate : enfants et adultes), 14h30-16h00 (roller : enfants et adultes)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) 54, boulevard Ney, Paris 18e 75018 Impasse des FillettesParis