Paris sport proximité : boxe pieds points à la salle de sport Michelet Curial Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi et jeudi pour participer à des sessions de boxe pieds points à la salle de sport Michelet Curial, 102 rue de Cambrai.

Jour et horaires : Mercredi et jeudi : 12h00-13h30 Capacité d’accueil par créneau : 12 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial 102 rue de Cambrai 75019 Paris