Paris sport proximité : cardio / circuit training à la salle de sport Traëger Salle de sport Traëger Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi et jeudi pour participer à des sessions de cardio et circuit training à la salle de sport Traëger. 1 cité Traëger

Jour et horaires : Mardi : 18h00-19h00 Capacité d’accueil : 15 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Salle de sport Traëger 1 cité Traëger 75018 Paris