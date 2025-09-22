Paris sport proximité : cardio / circuit training au parc Chapelle Charbon Point de RDV : Gymnase Tristan Tzara Paris

Paris sport proximité : cardio / circuit training au parc Chapelle Charbon Point de RDV : Gymnase Tristan Tzara Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi et jeudi pour participer à des sessions de cardio et circuit training au parc Chapelle Charbon. rue de la Croix Moreau, Paris 18e.

Jour et horaires : Jeudi : 14h00-16h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Point de RDV : Gymnase Tristan Tzara 11 rue Tristan Tzara 75018 Paris