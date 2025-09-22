Paris sport proximité : Foot féminin au gymnase Pierre Rémond Gymnase Pierre Rémond PARIS

Paris sport proximité : Foot féminin au gymnase Pierre Rémond Gymnase Pierre Rémond PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de foot féminin au gymnase Pierre Rémond, 27 rue Margueritte Long

Jour et horaires : Jeudi : 17h20-19h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Gymnase Pierre Rémond 27 rue Marguerite Long 75017 PARIS