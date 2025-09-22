Paris sport proximité : football au TEP La Sablonnière Terrain de sport Sablonnière PARIS

Paris sport proximité : football au TEP La Sablonnière Terrain de sport Sablonnière PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de football au TEP La Sablonnière, 62 rue de Cambronne.

Jour et horaires Samedi : 18h00-20h00 Capacité d’accueil : 24 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Terrain de sport Sablonnière 62 rue Cambronne 75015 PARIS