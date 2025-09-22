Paris sport proximité : football mixte et tennis au centre sportif Déjerine Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine PARIS

Paris sport proximité : football mixte et tennis au centre sportif Déjerine Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi et jeudi pour participer à des sessions de football mixte et tennis au centre sportif Déjerine. 36 rue des Docteurs Déjerine.

Jour et horaires : Mardi : 12h00-13h00, 13h00-14h00 (tennis, cours N°1 et 2) Jeudi : 12h00-13h30 (football mixte), 11h00-12h00 (tennis, court N°1 et 2)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine 32 rue des docteurs dejerine 75020 PARIS