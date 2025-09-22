Paris sport proximité : futsal au Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de futsal au Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan, 54 bis boulevard Ney.

Jour et horaires : Samedi : 10h30-13h00

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Date(s) :

Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan 56, boulevard Ney 75018 Paris