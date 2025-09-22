Paris sport proximité : Futsal, basket au gymnase Fragonard Gymnase Fragonard PARIS

Paris sport proximité : Futsal, basket au gymnase Fragonard Gymnase Fragonard PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de futsal et de basket au gymnase Fragonard, 10 rue Fragonard.

Jour et horaires : Lundi : 11h45-13h45 (futsal) Vendredi : 13h00-13h45 (basket)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Gymnase Fragonard 10 rue Fragonard 75017 PARIS