Paris sport proximité : futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth Centre sportif Elisabeth PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth. 7 Avenue Paul Appell.

Jour et horaires :

Mercredi : 16h00-17h45 et 19h00-21h00 (futsal)

16h00-17h45 et 19h00-21h00 (futsal) Vendredi : 17h30-20h00 (basket, foot et tennis de table)

17h30-20h00 (basket, foot et tennis de table) Samedi : 14h00-20h00 (basket, foot et tennis de table)

14h00-20h00 (basket, foot et tennis de table) Dimanche : 14h00-18h00 (basket, foot et tennis de table)

Capacité d’accueil par créneau : 50 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Centre sportif Elisabeth 07 avenue Paul Appell 75014 PARIS