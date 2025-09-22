Paris sport proximité : initiation sportive au gymnase Mathis Gymnase Mathis PARIS

Paris sport proximité : initiation sportive au gymnase Mathis Gymnase Mathis PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi pour participer à des sessions d’initiation sportif au gymnase Mathis, 11 rue Mathis.

Jour et horaires : Mercredi : 14h00-17h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Date(s) :

Gymnase Mathis 11 rue Mathis 75019 PARIS